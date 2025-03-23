Samsun’da 7 Yılda Bir Gelen Bereket

BALIKÇILAR BEREKETİ PAYLAŞIYOR

Samsunlu balıkçılar, her yedi yılda bir yaşanan bereketli sezonun herkese memnuniyet sağladığını aktarıyor. Hırçın Karadeniz, bu yıl yüzünü cömertçe gösteriyor. Balık sezonu, palamut bolluğuyla başladı. Ardından hamsi, istavrit, mezgit, barbun ve çinekop da balıkçıları sevindiriyor. Samsunlu balık satıcısı Onurcan Köse, nadir görülen bu bereketli sezonu yaklaşmakta olan sona doğru geride bırakıldığını bildiriyor.

PİYASADA FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Köse, “Balık piyasası Ramazan dolayısıyla durgun geçiyor. Hamsi, istavrit ve mezgit kilogram başına 150 liradan satılıyor. Barbun ve somonun kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor. Levrek 300 TL, çipura 350 TL, kalkan balığı ise kilogram başına 800 TL’den alıcı buluyor. Sezon 15 Nisan’da sona erecek fakat Ramazan nedeniyle av sezonu bitmiş gibi bir durum söz konusu. Az miktarda balık çıktığı için teknelerin çoğu kıyıda bekliyor. Az da olsa gelen balıkları müşterilere sunuyoruz” diyor.

BOLLUK SEZONU Nadir GÖRÜLÜYOR

Bu av sezonunun hem balıkçıların hem de vatandaşlar için çok verimli geçtiğini belirten Köse, “Uzun bir süre palamut sattık, sonrasında ise 2 ay boyunca hamsi sattık. Çinekop, barbun, mezgit ve istavrit bu sene oldukça bol oldu. Vatandaş da bolluk sayesinde balığa doydu. Bu sene sadece tezgahta lüfer görmedik. Lüfer haricindeki tüm balık çeşitleri bol miktarda çıktı ve satışa sunuldu. Bu bolluk 7 senede bir yaşanıyor. Önceki senelere göre bu sezon daha iyi geçti. Balık boldu ve fiyatlar oldukça uygundu. Av yasağından sonra tezgahta somon, alabalık, levrek, çipura, sazan, yayın, kefal, akbalık ve uskumru gibi balıkları satacağız” diye ekliyor.

AV SEZONU TARİHLERİ

1 Eylül’de başlayan av sezonu, 15 Nisan tarihinde sona erecek.