Samsun’da 75 Kök Kenevir Ele Geçirildi

75 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir miktarda hint keneviri ele geçirildi. Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, bu operasyon çerçevesinde iki farklı bireyin yaşıyor olduğu ikametler, ek binalar ve ormanlık alan üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arama sonucunda toplamda 75 kök hint keneviri bulundu. Operasyon esnasında gözaltına alınan iki kişi, gerekli işlemlerin yapılması için emniyet birimlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.