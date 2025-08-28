Haberler

Samsun’da 75 Kök Kenevir Ele Geçirildi

75 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir miktarda hint keneviri ele geçirildi. Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, bu operasyon çerçevesinde iki farklı bireyin yaşıyor olduğu ikametler, ek binalar ve ormanlık alan üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arama sonucunda toplamda 75 kök hint keneviri bulundu. Operasyon esnasında gözaltına alınan iki kişi, gerekli işlemlerin yapılması için emniyet birimlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Malkara'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Haberler

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.