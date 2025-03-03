Samsun’da 9 Araçlık Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANMA OLMAZKEN BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Samsun’da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 9 araç yer aldı. Olayda yaralanan kimse bulunmazken, araçlarda önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisindeki çevre yolunda, sabah saat 09.00 civarında gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç bariyere çarptı. Arkadan gelen araçlar da bu kazaya peş peşe çarparak zincirleme kazayı tetikledi. Toplam 9 otomobilin karıştığı bu olay sonucunda, kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum oldu.

TRAFFİK EKİPLERİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Olay sonrası trafik ekipleri, kazanın yaşandığı yolda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ayrıca, kazanın sebebini araştırmak amacıyla geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.