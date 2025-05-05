Samsun’da Afet Çalışmaları Görüşüldü

AFET VE ACİL DURUM KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Samsun Valiliği, afet ve acil durumlarla ilgili kamu kurumları ve ilçe kaymakamlıklarına verilen talimatların değerlendirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarla ilgili olarak 14 Şubat 2025, 18 Şubat 2025 ve 3 Mayıs 2025 tarihlerinde 3 ayrı talimat yazısı gönderildi.

TEDBİRLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

Yazılarda, deprem, sel, su baskını, heyelan, yangın ve fırtına gibi olaylar öncesinde muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Kamu kurumları ve özel işletmelerin bu tür durumlara karşı önlem alıp almadıkları denetlenecek. Varsa eksikliklerin tespit edilip gerekli yasal işlemlerin yapılması ile eksiklerin ivedilikle giderilmesi için talimatlar verildi.

GÜNCEL ÇALIŞMALAR VE GELECEK PLÂNLAR KONUŞULDU

Toplantıda, kamu kurumları ile yöneticilerin geçmişte yaptıkları çalışmalar değerlendirildi ve ileriye dönük planlanan projeler ele alındı. Bu bağlamda, afet ve acil durum hazırlıklarının güçlendirilmesi için yeni kararların alındığı ifade edildi.