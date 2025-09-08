Samsun’da Ağustos’ta Kaza Sayısı 1299

Samsun’da Ağustos Ayında Trafik Kazaları Arttı

KAZA VERİLERİ

Samsun’da ağustos ayında polis sorumluluk alanında toplam bin 299 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 901 kişi ise yaralandı. 2025 yılının ilk 8 ayında ise yurt genelinde 25 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalar ağustos ayında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı.

ARAÇ GRAFİKLERİ

Samsun genelinde meydana gelen kazaların 639’u ölümlü-yaralanmalı, 509’u ise maddi hasarlı kazalardan oluştu. Yurt genelinde 2025 yılı ağustos ayında 63 bin 936 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalardan 222’si ölümlü kaza olarak belirtilirken, toplamda 269 kişi kazalarda hayatını kaybetti. Ayrıca 43 bin 714 kişi yaralandı.

ARAÇ TİPLERİ

Türkiye genelindeki ölümlü ve yaralanmalı kazalarda, 22 bin 346 kaza ile otomobiller ilk sırada yer aldı. Motosikletler 11 bin 697, kamyonetler 6 bin 55 ve motorlu bisikletler 4 bin 805 kaza ile takip etti. Diğer araç türleri arasında bisikletler 1,101, minibüs 818, çekici 808, kamyon 696, otobüs 643 ve traktörler 423 kaza yaptı. Ayrıca, ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan 81 özel amaçlı araç, 44 iş makinesi, 34 ambulans, 13 tanker, 3 tren ve 9 tramvay da bulunuyor.

GÜVENLİK ÇAĞRILARI

Bu veriler, her türlü aracın trafikte dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik kazalarının önlenmesi için emniyet birimleri kontrolleri sıklaştırırken, yetkililer sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıyor.