Samsun’da Aileye Saldıran Çift Adliyeye Sevk

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’da bir ailenin, ikametlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Olay, Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

YARALILAR VE HASTANE YARDIMI

Edinilen bilgilere göre, B.B. (52) ve eşi S.B. ile oğulları Ö.F.B. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.B., sol ayak ve kasık bölgesinden vurulması nedeniyle hayati tehlike yaşıyor. Diğer yaralılar olan S.B. ve Ö.F.B. ise durumlarının stabil olduğu bildiriliyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.S. ve olay anında yanında bulunan eşi M.S., motosikletle olay yerinden kaçtı. Ancak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. F.S. ve M.S. arasındaki husumetin, “araç alım-satımı” nedeniyle B.B. ile yaşanan gerginlikten kaynaklandığı belirlendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

F.S.’nin 7 suç kaydı bulunduğu, gözaltındaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.