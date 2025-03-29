Samsun’da Aileye Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

MEZAR ZİYARETİ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Samsun’da Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti gerçekleştiren bir aile, silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırıda 2’si kadın toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Göğceli Mezarlığı’nde gerçekleşti.

AİLEDEN DÖRT KİŞİ YARALANDI

Elde edilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı nedeniyle mezar ziyareti yapan bir aileye yönelik silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda aile üyeleri olan İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine taşındı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İbrahim Y.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGAN KAÇTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırgan olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.