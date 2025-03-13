Samsun’da Aileyi Korumak İçin İmza Kampanyası

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

Samsun’da “Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” temalı imza kampanyası gerçekleştirildi. Bu kampanya, Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği tarafından Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile başladı. Basın açıklamasında aile kurumunun tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır” sözlerine yer verildi.

AİLE YAPISI VE TOPLUMSAL SORUNLAR

Yapılan açıklamada, uluslararası lobilerin aile yapısını hedef aldığını ve sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunduğunu vurgulandı. Özellikle sosyal medya, moda, dizi ve film sektörlerinin aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürüttüğü ifade edildi. Ayrıca bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarladığı ve lobilere destek olduğu belirtildi. Toplumsal sorunların, işsizlik, şiddet ve bağımlılık gibi unsurların da aileyi tehdit eden diğer faktörler olduğu ifade edildi.

Açıklamada eşcinselliği engellemek için Anayasa’ya bir madde eklenmesi önerildi. “Anayasa’nın 41. maddesine, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir’ cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca başörtüsünün de güvence altına alınması talep edilirken, “Kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasanın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” denildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILIYOR

Basın açıklamasının ardından imza kampanyası başlatıldı. Bu kampanya üzerinden aile yapısının korunması ve başörtüsü özgürlüğü için gerekli adımların atılması amaçlanıyor.