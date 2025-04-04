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Samsun’da Ambulans Ve Minibüs Çarptı. 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

AMBULANS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Samsun’un Canik ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile minibüs çarpıştı. Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaza, M.D. idaresindeki ambulansın Çiftlik Yeşilova Caddesi’nden aniden çıkan G.S. kullandığı minibüse yandan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KAZASI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. Polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların teknik kontrolleri yapılırken, sürücülerin ifadeleri alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Kazada yaralanan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikenin bulunmadığı belirtildi. Yaralıların yakınları olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı.

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