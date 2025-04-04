Samsun’da Ambulans Ve Minibüs Çarptı. 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı. M.D. İdaresindeki Ambulans, G.S.’nin Minibüsüne Çarptı. Polis İnceleme Başlattı

AMBULANS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Samsun’un Canik ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile minibüs çarpıştı. Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaza, Çiftlik Yeşilova Caddesi’nden çıkan minibüsün ambulansın önüne çıkmasıyla gerçekleşti. M.D. plakalı ambulans, G.S. tarafından kullanılan minibüse yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yoldan çıkarak devrildi.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Kaza sonrasında ambulans ekipleri olay yerine hızla ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin ifadeleri alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Trafik polisleri, kaza noktasında ölçüm ve tespit çalışmaları yapıyor.