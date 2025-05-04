Samsun’da Anma Töreni Düzenlendi

HEYELAN FACİASI İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Samsun’da meydana gelen heyelan faciasında hayatını kaybeden 3 kişinin anısına bir anma töreni gerçekleştirildi. Canik ilçesinde yaşanan olayın ardından, yerel halk Lovelet AVM’nin yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda toplandı. Anma etkinliği için alanı dolduran Samsunlular, yanlarında getirdikleri karanfiller ve hazırladıkları dövizlerle bu üzücü olaya saygı duruşunda bulundu.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Her yaştan katılımcı, olayın yaşandığı yerin yanına çiçek bıraktı. “Hangi güzel yüz ki toprak olmadı/Hangi güzel göz ki yere akmadı” yazılı dövizi elinde tutan bir kız çocuğu, törene katılanların dikkatini çekti. Ayrıca, anma etkinliğine katılan vatandaşlar, “Burada hayatını kaybeden ailenin yerine herkes olabilirdi. Bu kaza hepimizin başına gelebilirdi” diyerek, benzer faciaların bir daha yaşanmaması için önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

ANMA TÖRENİ SON BULDU

Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) için yapılan anma programı, karanfillerin ve notların bırakılmasının ardından sona erdi. Törende, yaşanan trajedinin izleri katılımcıların yüzlerinde ve ruhlarında derin bir üzüntüyle hissedildi.