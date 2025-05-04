Samsun’da Anma Töreni Yapıldı

SAMSUN’DA HEYELAN NEDENİYLE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Samsun’un Canik ilçesinde, meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 2’si çocuk 3 kişi için anma töreni gerçekleştirildi. Heyelanda yaşamını yitiren Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) için yapılan tören, olayın meydana geldiği bölgede düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri karanfilleri ve çiçekleri hatıra noktalarına bıraktı.

HEPİMİZ BU FELAKETİ YAŞAYABİLİRDİK

Anma töreninde konuşan Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Bugün anma için buradayız. Ama hepimiz biliyoruz ki bu yaşanan felaket, herhangi birimizin başına gelebilirdi. Hayatını kaybeden çocuklar, hepimizin çocuğu olabilirdi. Bu yüzden çok üzgünüz. Anne bugün hastaneden taburcu oldu. Bu onun için de çok zor bir süreçti, şehir için de, hepimiz için de öyle” ifadelerini kullandı. Karacan, kazanın bölgedeki geçmiş felaketlerle bir bağlantısı olduğuna dikkat çekerek, “Bu acı, bize bazı şeyleri tekrar hatırlattı. Burası daha önce de sel yaşamış bir bölge. Hepimiz biliyoruz. Bu da demek oluyor ki artık sadece konuşmakla yetinmeyip harekete geçmeliyiz. Artık bu şehirde ‘o’ demeden, ‘bu’ demeden, birlikte hareket etmenin yollarını bulmalıyız” diye ekledi.

Karacan, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Gelecek de burada büyüyen çocuklarımız. Egolarımızı bir kenara bırakıp, gerçekten sağlıklı ve güvenli bir Samsun için bir araya gelmeli, ortak akılla kararlar almalıyız. Daha fazla can yanmadan, daha fazla acı yaşanmadan bunu başarmalıyız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.