Samsun’da Araç Çarpışması, İki Yaralı

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve bu olayda 2 kişi yaralandı. Ordu yönünde hareket eden Mehmet Emin D. (20) kontrolündeki 61 AFE 709 plakalı otomobil, Sebze Meyve Toptancı Hali yakınlarında Halil K. (48) yönetimindeki 52 EC 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu otomobilde bulunan Zeynep D. (41) ve Neslihan İ. (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri sayesinde Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.