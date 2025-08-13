Haberler

Samsun’da Araçla Motosiklet Çarpıştı

OLAYIN GEÇTİĞİ YERDE HAFİF TİCARİ ARAÇ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Samsun’un Yakakent ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Şenol Civelek’in yönetimindeki 55 TB 378 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Sağlık Ocağı kavşağında Onur Yavuz’un kullandığı 55 ASU 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YANINDAKİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Onur Yavuz ile beraberindeki Yusuf Kemal Şahin yaralandı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar doğrultusunda polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı.

