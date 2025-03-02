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Samsun’da Araçta 20 Bin Kaçak Makaron Bulundu

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POLİS OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MAKARONLAR

Samsun’da düzenlenen bir polis operasyonunda, bir araçta 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda Canik ilçesinde bir otomobili durdurup arama gerçekleştirdi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan arama sonucu, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 20 bin adet makaron ele geçirilirken, araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu operasyon, Samsun’daki kaçakçılıkla mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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