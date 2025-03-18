Haberler

Samsun’da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

YAKALANAN SUÇLULAR

Samsun’un 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde 10’ar yıl hapis cezası ile aranan iki hükümlü yakalandı. 19 Mayıs ilçesinde, “cinsel istismar” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan F.D., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ

Çarşamba ilçesinde ise, hakkında 5 ayrı “hırsızlık” suçundan toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. F.Y. de işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı. Aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve sentetik maddeler bulundu, iki kişi tutuklandı, diğerlerine adli kontrol uygulandı.
Haberler

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Askıya Aldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı adaylık kararını hukuksuzluk giderilene dek ertelediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.