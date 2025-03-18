Samsun’da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

YAKALANAN SUÇLULAR

Samsun’un 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde 10’ar yıl hapis cezası ile aranan iki hükümlü yakalandı. 19 Mayıs ilçesinde, “cinsel istismar” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan F.D., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ

Çarşamba ilçesinde ise, hakkında 5 ayrı “hırsızlık” suçundan toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. F.Y. de işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.