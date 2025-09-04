Samsun’da Asma Köprü Yapıldı

SELÂHATTİN TEKİN’İN GAYRETİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde uzun yıllar inşaat sektöründe yer almış olan 73 yaşındaki Selahattin Tekin, daha sonra kendi inşaat projelerini üstlenmeye başladı. 5 çocuk babası Tekin, 3 yıl önce yaşadığı Tokatlıoğlu Mahallesi ile Merkez Mahalle’yi ayıran vadinin üzerine bir asma köprü yapma çalışmalarına girişti. Babası, 1999 yılında vefat ettiğinde ezan okununca namaza yetişmekte zorluk çektiği için “Buraya köprü gibi bir şey olsa da namaza yetişsek, öbür taraftan dolaşıyoruz oğlum.” ifadelerini aklında sürekli canlı tutan Tekin, gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra çalışmalara başladı.

MİMARİ BİR PROJE

Köylülerin de destekleriyle Tekin, yaklaşık bir aylık yoğun bir çalışma gerçekleştirerek iki mahalleyi birbirine bağlayan 65 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve yaklaşık 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir asma köprü inşa etti. Yapılan köprü, ilgili kurumlar tarafından denetlendikten sonra halkın kullanımına açıldı. Tekin, babasının istediği bu köprüyü yapmayı uzun zamandır düşündüğünü, fakat gerekli şartların oluşmadığını dile getirdi. Caminin ve mezarlığın bulunduğu mahalle ile kendi mahallesi arasındaki mesafenin bir vadiden dolayı uzun olduğunu belirten Tekin, artık bu durumu 65 metrelik köprü ile çözdüklerini ifade etti.

BABASINA OLAN BAĞLILIĞI

Babasının görememesi nedeniyle duyduğu hüzünle birlikte mutluluk da taşıyan Tekin, “Şu an hemen namaza yetişiyoruz. Camiyi yakınlaştırdık. Keşke babam da görseydi. Köprüye henüz bir isim vermedim ama babamın ismini vermemiz lazım. Şimdi sevine sevine camiye gidiyoruz.” diye belirtti. Tekin, asma köprü ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini, köprünün boyanması ve yük kapasitesinin artırılması yönünde de hedefleri olduğunu aktardı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN GÖRÜŞLER

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin, Samsun merkezde yaşadıklarını ve fındık hasadı zamanlarında köye geldiklerini anlattı. Keskin, köprünün kendilerine çok faydasını sağladığını ifade ederek, “Özellikle bu mahalle ve orta mahalle için de çok faydalı. İnsanlar kısa yoldan karşıya gidip gelebiliyorlar ve camiye gitmeleri daha kolay oldu. Şehir dışından gelenler, burada fotoğraf çektirenler var, dronla fotoğraf çekenler, düğün fotoğrafları çektirenler de var. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum.” dedi.