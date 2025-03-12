Samsun’da Ateş Açıp Sosyal Medyada Paylaştı

SAMSUN’DA TABANCA İLE ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

Samsun’da, tabancayla ateş açtığı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan bir kişi, polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu hapla yakalandı. Alınan bilgilere göre, Salıpazarı ilçesinde yaşayan E.S. (32), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Sanal Devriye faaliyetleri esnasında tespit edilerek yakalandı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

E.S.’nin ikametinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet 9×19 mm çapında tabanca mermisi, 69 adet dolu av tüfeği kartuşu ve 61 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu. Operasyonun sonucunda E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alındı ve her ikisi hakkında adli işlem başlatıldı.