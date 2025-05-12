Samsun’da ATM Patlaması Paniğe Neden Oldu

PATLAMA OLAYI PANİK YARATTI

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan eski adliye binasının yanındaki ATM’ler çevresinde görülen patlama ve çıkan duman, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki söz konusu binanın ön kısmında gerçekleşti. ATM’lerin bulunduğu alanda ardı ardına patlamalar meydana gelirken, yükselen duman çevredeki halkı endişelendiriyor.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, patlamaların devam ettiği bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek önlem aldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlamaların kablolardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

KABLOLARDA TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Olay yerinde otomatik bariyer kurulumunu gerçekleştiren firma çalışanları ve elektrik dağıtım personeli, enerji akışını keserek kablolara müdahale etti. Kısa devreye yol açan kablonun tespit edilmesi amacıyla taşlar kırılarak teknik inceleme başlatıldı. Patlamaların sona ermesinin ardından, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, elektrik dağıtım ekiplerinin arızanın kaynağını belirlemek için çalışmalara devam ettiği görülüyor. Olay nedeniyle bölgedeki ATM’ler geçici olarak hizmet veremedi.