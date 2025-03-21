Samsun’da Ayakkabı Tamircilerine Yoğun Talep

Samsun, son yılların en soğuk kış mevsimlerinden birini, keskin soğuk hava ve kar fırtınalarıyla geçiriyor. Ağır kış şartları, ayakkabı tamircilerine olan talebi artırıyor. Balkandan ve Sibirya’dan etkileyen soğuk hava dalgaları, Samsun’u bu kış oldukça soğuk hale getiriyor. Soğuk hava ve sıfır ayakkabı fiyatlarının yüksekliği, ayakkabı tamircilerinin işlerini artırıyor.

AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ ZENGİN BİR ZANAAT OLDU

Tamir ücretlerinin maliyetler sebebiyle geçen yıllara göre önemli ölçüde artığını belirten ayakkabı tamircisi Hamit Özsüleyman, “Kış döneminde işlerimiz yoğun geçiyor ve dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Yaz aylarına göre kışın işlerimiz daha fazla. Bu süreçte en çok alt ve taban değişimi yapıyoruz. Çünkü botlar alt kısımlarından su çekmeye başlıyor. Günümüzdeki ayakkabılar eski kalitede olmadığından daha çok deforme oluyor. Tamirlerde kaliteli malzeme kullanıyoruz. Artık dikimleri ve baskıları makinede yapıyoruz. Bu da ayakkabıların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kullandığımız malzemelerin fiyatı geçen seneye göre yüzde 100 artmış durumda. Geçen sene bir çift tabanı 100 TL’ye alırken, bu yıl bu rakam 200 TL’ye çıkarak yükseldi. İlaç, boya ve diğer tamir malzemeleri de aynı oranda zamlandı. Bu nedenle tamir ücretleri de artıyor. Mesleğimiz bir zamanlar uygun bir zanaat olarak görülüyordu, şimdi ise zengin bir zanaat haline geldi. Alım gücünün düşmesi ve malzemelerin pahalanması bu durumu ortaya çıkardı” diyor.

SON BOTLAR TAMİR EDİLİYOR

Bot ve kışlık ayakkabı tamirlerinin sona geldiğini ifade eden Özsüleyman, “Tamir ücretlerine baktığımızda topuk lastiği değişimini 100 TL, komple taban değiştirmeyi ise 400-500 TL olarak fiyatlandırıyoruz. Diğer ufak tadilatlar ise 50 TL’den başlayarak işçilik ve kullanılan malzemelere göre değişiyor. Sıfır ayakkabılar oldukça pahalı. Giyilebilir bir ayakkabının fiyatı 1500-2000 TL arasında değişiyor. Yapılacak tamirat ve tadilat ile ayakkabılar yeni gibi kullanılabilir hale geliyor. Kış sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yaz döneminde de terlik ve spor ayakkabı tamirlerine geçiş yapacağız. Yazın, en çok spor ayakkabıların arka iç kısımlarındaki bezler yırtılıyor. Biz de onları deri ile değiştiriyoruz. Şu anda kış mevsiminin son bot tamirlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.