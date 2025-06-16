Samsun’da Baba-Çocuk Şenliği Yapıldı

BABA-ÇOCUK ŞENLİĞİ SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun’da Babalar Günü dolayısıyla “Baba-Çocuk Şenliği” düzenlendi. Bu etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlk İş Babalık Platformu iş birliğiyle gerçekleştirildi. 6. Geleneksel “Baba-Çocuk Şenliği”, Batı Park’ta gerçekleşti. Aile bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefleyen şenlikte, babalar ve çocukları dolu dolu bir gün geçirdi.

ETKİNLİKLER AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Şenlikte yüz boyama ve kitap ayracı boyama atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı. Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, anlamlı günde yer aldıklarını belirtti. Aile Yılı çerçevesinde katıldıkları etkinliklerde bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Güneş, “Etkinlik alanında kurduğumuz stantla, bağımlılıkla mücadele ve koruyucu aile farkındalığı konularında bilgilendirme yaptık. Genç Yeşilay Topluluğumuz, çocukların yüzlerini boyayarak ve kitap ayracı boyama atölyesi ile etkinliğe renk kattı ve çocuklarla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiler. Toplumun temel yapı taşı olan aileleri destekleyen bu tür etkinliklerde yer almak, bizler için büyük bir mutluluk.” dedi.