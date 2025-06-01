Samsun’da Balkondan Düşme Olayı Gerçekleşti

FACEDE BULUNAN HASTA BALKONDAN DÜŞÜYOR

Samsun’da, vertigo hastası bir kişi balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Düşüşü gören dünürü ise onu tutmaya çalışırken yüzünden yaralanma yaşadı. Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Bilecik Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşında olan Veli A., akrabasının evinin birinci katında sonradan inşa edilen balkonun sıvasını kontrol etmek amacıyla balkona çıktı. Vertigo hastası olduğu bilinen Veli A., başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşüş esnasında, onun dünürü İbrahim Ç., Veli A.’nın düşmekte olduğunu fark etti ve onu yakalamak için elini uzatarak hamle yaptı. Ancak Veli A., İbrahim Ç.’ye çarparak beton zemine düştü.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından hemen polis ve ambulans ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrolde Veli A.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, İbrahim Ç. yüzünden hafif yaralandı ve büyük bir üzüntü içinde bulundu. Ancak İbrahim Ç., tedaviyi kabul etmedi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Veli A.’nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.