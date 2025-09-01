Haberler

Samsun’da Balkonundan Atlayan Kadın, Öldü

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KADININ DURUMU

Samsun’da dördüncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkışan kuaför kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk annesi Esra Ş. (42), boşandığı eşi Ç.S.’nin kaldığı eve gitmişti. Eski eşi uyuduğu sırada balkona çıkarak bir telefondaki kişiyle konuştu ve “İntihar edeceğini” söyledi.

KOMŞULARIN TEPKİSİ VE GİRİŞİMLERİ

Bu sırada, kadın kafenin konuşmasını duyan komşular, Esra Ş.’yi ikna etmeye çalıştı. Komşular “Yapma” diyerek kadının intihar girişimini durdurmaya çalıştı. Ancak kuaför Esra Ş., 4. katın balkonundan kendini bırakarak intihara kalkıştı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yerel polis inceleme başlattı.

