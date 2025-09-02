Samsun’da Barış İçin Birlik Çağı

SAMSUN’DA BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Samsun’da 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İlkadım ilçesinde bir araya gelerek bu anlamlı günü kutladı. Açıklamada, “Savaş ve militarizmin; emperyalizmin tüm yıkıcı işgaline karşı, ancak tüm ezilen halkların ve emekçilerin kendi özgür iradesini, taleplerini ifade edebileceği, demokratik düzenlerin, bu coğrafyalarda kalıcı barışı sağlayacağını biliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Açıklamada yapılan vurgularda, “Bizler, kurulduğumuz günden bu yana emek ve demokrasi barış ve özgürlükler mücadelesinde birlikte yol yürüdüğümüz diğer emek demokrasi güçleri sadece halkın ekonomik ve sosyal hakları için değil; aynı zamanda savaşa karşı, barışın ve demokrasinin örgütlü sesleri olmanın onurunu taşıyoruz.” denildi. Ayrıca, “Bugün bu tarihsel kavşakta, yüreğimizde derin acılar bırakan çatışmalı dönemin tekrarlanmaması adına, devam eden sürecin emek, barış ve demokrasi lehine, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşam zeminini güçlendirecek şekilde kalıcı barışla sonuçlanması için çaba göstermeye, süreci sahiplenmeye devam edeceğiz” şeklinde bir ifade yer aldı.

BARIŞIN DAİMA SAVUNUCUSUYUZ

Açıklamanın devamında, “Biz; 2. Dünya savaşının yıkıcı mirasının önünde emekçilerin ve ezilen halkların, sermaye tarafından cephelere sürülmesine ve yok edilmesine izin vermeyeceğiz” denildi. Ayrıca, “Sendikal sorumluluğumuzu yerine getirerek; emek ve demokrasi, güçleriyle birlikte hareket ederek sürece aktif müdahil olacağız. Bunun için sadece parlamentoya sıkıştırılmayan, demokratik kitle ve emek-meslek örgütlerinin de sözünü kurabildiği demokratik işleyişin hakim olması, açık ve şeffaf şekilde paylaşılması için çaba harcayacağız” vurgulandı.

ORTAK MÜCADELEYE DAVET

Açıklamanın sonunda, “Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, dayanışmanın, insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle, tüm halkları ve emekçileri; savaş politikalarına karşı ortak mücadeleyi büyütmeye, barışın dilini ve iradesini yaşamın her alanında hakim kılmaya çağırıyoruz” mesajı verildi.