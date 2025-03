RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, merak edilen bir konu. Bayram namazı, sabah namazından sonra mı eda ediliyor? Tüm bu detaylar haberimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri belirlenmiş durumda.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Samsun’da bayram namazı saat 06:53’te kılınacak. Diğer illerdeki saatler ise şöyle: “Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11.” Ayrıca bayram namazı, Mekke’de 06.41, Medine’de 06.41, Kudüs’te 05.58, Gazze’de 06.01, Lefkoşa’da 07.04, Saraybosna’da 07.04’te eda edilecek. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Hanefî mezhebinde, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyet çeşididir. Bayram namazı, 2 rekattan oluşuyor ve niyet ettikten sonra belirli adımlarla kılınıyor. İlk olarak tekbir alınıp eller bağlanıyor; ardından “Sübhaneke duası” okunuyor. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. İmam “Euzü besmele” çektikten sonra, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat bu sırada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapılmasının ardından ikinci rekate kalkılıyor. İmam kapalı “Besmele” çektikten sonra, “Fatiha” ile birlikte uygun bir sure okuyup, cemaat sessizce dinliyor. İkinci rekatta yine tekbir alınarak eller yanlara bırakılıyor ve son tekbirde rükuya gidiliyor. Rüku ve secde sonrası oturuluyor, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunup sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanıyor.

Müezzinin eşliğinde cemaat, 3 defa tekbir getiriyor. İmam hatip bu aşamada bayram hutbesini okumaya başlıyor. Yılda iki kez kılınan bu namaz öncesinde, din görevlileri namazın nasıl kılınacağı hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Bayramın ilk günü, sabah namazının ardından ve güneş doğduktan sonra bayram namazı eda ediliyor. Toplamda 2 rekat olan bayram namazı için niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtiliyor: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”