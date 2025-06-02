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Samsun’da Bayram Tedbirleri Ele Alındı

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Samsun’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Kurban Bayramı’na yönelik alınacak önlemleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın liderliğinde gerçekleştirildi. Burada, bayram süresince şehrin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Asayiş, güvenlik, narkotik, terör, organize ve siber suçlar ile mücadele, kaçakçılıkla savaş, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması ve trafik tedbirleri konularında detaylı görüşmeler yapıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağımız mutlu bir bayram geçirmek için; trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Bu bayram, sevdiklerimize sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu, güvenli bir şekilde yaşayalım. Unutmayın, trafik kurallarına uymak, sağlık ve mutluluğun anahtarıdır. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle” ifadeleri kullanıldı.

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