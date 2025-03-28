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Samsun’da Bayram Yoğunluğu Sevindiriyor

PAZARDA YOĞUNLUK ARTTI

Ramazan Bayramı öncesinde Samsun’da çarşı ve pazarda hareketlilik gözlemleniyor. Vatandaşlar, giysi, ikramlık ve hediyelik almak için sokaklara akın ederken, esnaf bu ilgiden memnun kaldığını söylüyor. Ramazan ayının sona yaklaşmasıyla birlikte Samsun’daki çarşı ve pazar yerleri bayram alışverişiyle dolup taşıyor.

VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bütçelerine uygun giysi, ikramlık, hediyelik ve yiyecek arayışıyla dışarı çıkıyor. Kent merkezindeki yoğunluk, “iğne atsan yere düşmez” diyebileceğimiz bir manzara oluşturuyor. Esnaf, bayram öncesinde işlerin iyi gittiğini ve her bütçeye hitap eden ürünlerin raflarda yer aldığını belirtiyor.

PAZARLIK TRADİSYONU DEVAM EDİYOR

Alışveriş yapmak için yoğun bir şekilde pazara gelen vatandaşlar, daha uygun fiyatlarla ürün almak amacıyla pazarlık yapıyor. Esnaf, alışveriş yoğunluğundan oldukça memnun. Gelen taleplerle birlikte bayram öncesi adeta bayram havası yaşandığını ifade ediyor.

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