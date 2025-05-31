Samsun’da Beden Eğitimi Öğretmeni Emekli Oldu

SAMSUN’DA DUYGULU VEDA TÖRENİ

Samsun’da bir lisede 45 yıl görev yapan beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekli oldu. Okul koridorunda yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda seremonisi gerçekleştirdi. İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 38 yıl görevde kalan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, toplamda 45 yıllık meslek yaşamını sonlandırdı. Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Çelebi, 9 farklı okul müdürü ile çalışmış ve okulun en kıdemli öğretmenlerinden biri olarak biliniyor.

Öğrencilerden Anlamlı Veda

Eray Çelebi için düzenlenen anlamlı veda töreninde, son ders gününde okul koridoruna çıkan öğretmen büyük bir duygusal an yaşadı. Koridorda, alkışlarla sıralanan öğrencileri arasında yürüyen deneyimli eğitimci, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler ve pasta sunarak teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler ve Mezunlar Tarafından Yapılan Konuşma

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan, “Düdük seslerinin efendisi, ‘çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz’ cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Eray öğretmen, öğrencilere sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda disiplinli olmayı ve takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı” dedi. Veda töreninin ardından Eray Çelebi, son İstiklal Marşı komutunu vererek okuldan ayrıldı.