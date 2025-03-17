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Samsun’da Bıçaklama Olayında Şok İfade

SAMSUN’DA BIÇAKLAMA OLAYI

Samsun’da bir bıçaklama olayı yaşandı ve bu olayla ilgili olarak adliye sevk edilen zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen bir basın mensubuna “Yakışıklı çıkalım ağabey, ben vurdum” dedi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İlkadım ilçesinde M.A. ile U.B.A. (21) arasında telefon üzerinden bir küfürleşme gerçekleşti. Bunun sonucunda taraflar, yaşanan tartışmanın ardından buluşma kararı aldı.

OLAYIN SEBEBİ VE ÇIKAN KAVGA

Buluşma sırasında, aralarında yaşanan tartışma sonucu bir arbede çıktı. Bu sırada olay yerinde bulunan E.D. (20), M.A.’ya yumruk attı. Kavga sırasında iddialara göre, U.B.A. bıçak çıkararak M.A.’yı yaraladı. Yaşanan bu olay sonrasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. ile U.B.A.’yı yakaladı ve daha sonra şüphelileri Samsun Adliyesine sevk etti.

ZANLILARIN DURUMU

Zanlılardan birinin basın mensubuna yaptığı açıklama dikkat çekti. U.B.A. tutuklanırken, E.D.’ye ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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