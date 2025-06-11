Samsun’da Birol Ordulu’ya dava ertelendi

SAMSUN’DA DAVADA KARAR ÇIKMADI

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şahsın yargılandığı davada 3. celsede herhangi bir karar çıkmadı. Duruşma, 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), eşinin evde olmadığı bir anda oğlundan aldığı anahtarla eve girdi.

SALDIRIYI TASARLADI

Kapının arkasına gizlenen saldırgan, eşi Muradiye Ordulu (38) eve döndüğünde silahıyla tehdit etti. Çıkan tartışma sonrası kadını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muradiye Ordulu, uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Birol Ordulu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanma süreci devam ediyor. Bafra Adliyesi’nde gerçekleşen 3. celsede yine karar çıkmadı ve duruşma tarihi bir kez daha 16 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

Mağdur kadının avukatı Rabiya Türkmen, “Müvekkilim yıllar boyunca hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldı. 2 Ocak’ta yaşanan olay, sıradan bir şiddet olayı değil; tasarlanarak işlenmiş bir öldürme girişimidir. Sanık, hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal etmiş, müvekkilimin yaşadığı eve izinsiz girmiş ve onu silahla tehdit ettikten sonra bıçaklamıştır. Bu dosyada bir kadın cinayetinin eşiğinden dönülmüştür. Adaletin, en üst sınırdan işlemesi artık bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

Saldırıdan kıl payı kurtulan Muradiye Ordulu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Eğer yakın zamanda cezaevinden çıkarsa, yarım bıraktığı işi tamamlar diye korkuyorum. Cezaevinden bile mektuplarla tehdit ediyor. Korkuyorum, çünkü hala can güvenliğim yok. Adaletin yerini bulmasını bekliyorum” dedi.