Samsun’da Boğulan Genç, Çorum’da Defnedildi

GENÇ BOĞULDU, CENAZESİ ÇORUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun’da serinlemek amacıyla denize giren 18 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesinin Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan hafta sonunu değerlendirmek amacıyla Samsun’a giden üç arkadaşın iki tanesi, Çobanlı İskelesi’nden denize girdi. Bir süre sonra kaybolan bu gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

ARAMALAR SONUCUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Aramalar sonucunda, Haşim Arıcı’nın (18) cansız bedeni bulunarak çıkarıldı. 18 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Çorum’a getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Arıcı’nın cenazesi, Çorum il merkezindeki Akşemseddin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazına katılan gencin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.