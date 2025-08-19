Haberler

Samsun’da Boğulan Gençler, Çorum’da Defnedildi

DENİZDE BOĞULMA OLAYI

Samsun’da serinlemek amacıyla girdiği denizde yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç, memleketi Çorum’da gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Olay, 17 Ağustos Pazar günü Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Hafta sonunu geçirmek için Çorum’dan Samsun’a giden 3 arkadaştan Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (18) Çobanlı İskelesi’nde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki genç için çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

ARAMALARA HIZLA BAŞLANDI

Olay yerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri hızla sevk edildi. Haşim Arıcı, yapılan aramalar sonucunda aynı gün içinde bulunurken, Salih Samet Kiraz’ın cansız bedenine ulaşmak için bir gün süren çalışmalar gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİ

Haşim Arıcı’nın cenazesi dün Çorum’da toprağa verildi. 17 yaşındaki Salih Samet Kiraz’ın cenazesi ise gerekli işlemlerin ardından memleketi Çorum’a getirildi. Kiraz’ın cenazesi, öğle namazını takiben Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’taki defninde gözyaşlarıyla uğurlandı.

