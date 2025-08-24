Samsun’da Boğulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’da serinlemek amacıyla Karadeniz’e giren öğretmen, akıntıya kapılarak boğulma riskiyle karşılaştı. Hastanede tedavi altına alındığı süreçte hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’ndeki Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde meydana geldi.

EĞİTİM CAMİASINDAN BİR KAYIP

Amasya’nın Suluova ilçesinde Zübeyde Hanım İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak çalışan Ramazan Çimen (46), serinlemek için Karadeniz’e girdi. Ancak kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar, Ramazan Çimen’i baygın halde denizden çıkararak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayata gözlerini yumdu. Çimen’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.