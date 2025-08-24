Haberler

Samsun’da Boğulan Öğretmen Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’da serinlemek amacıyla Karadeniz’e giren öğretmen, akıntıya kapılarak boğulma riskiyle karşılaştı. Hastanede tedavi altına alındığı süreçte hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’ndeki Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde meydana geldi.

EĞİTİM CAMİASINDAN BİR KAYIP

Amasya’nın Suluova ilçesinde Zübeyde Hanım İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak çalışan Ramazan Çimen (46), serinlemek için Karadeniz’e girdi. Ancak kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar, Ramazan Çimen’i baygın halde denizden çıkararak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayata gözlerini yumdu. Çimen’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.