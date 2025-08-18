Samsun’da Boğulma Olayı, Cansız Beden Bulundu

ÖNEMLİ OLAY GERÇEKLEŞTİ

Çorum’dan denize girmek için Samsun’a gelen üç arkadaş arasında bir trajedi meydana geldi. Arka arkaya yaşanan olayda, boğularak hayatını kaybeden bir kişinin yanı sıra kaybolan diğer çocuğun cansız bedeni de bulundu. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yer alan sahilde gerçekleşti.

ACILI DURUMUN DETAYLARI

Olayda, Çorum’dan gelen üç arkadaşın, Haşim Arıcı (18) ile Salih Samet Kiraz (17) denize girdikleri esnada Karadeniz’in dalgalarında kaybolduğunu öğreniyoruz. Kısa bir süre içerisinde Haşim Arıcı’nın cansız bedeni sahile vurdu. Kayıp durumundaki Salih Samet Kiraz’ı aramak için Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, kaybolan Salih Samet Kiraz’ın cansız bedeni bugün öğle saatlerinde denizden çıkarıldı. Bu olay, yerel halk ve olayın tanıkları arasında derin bir üzüntü yarattı. Tragedya, deniz güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.