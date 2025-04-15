Samsun’da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen bir olayda, boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi Emine Akpınar, eşinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Olay, 22.15 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları ve Gelişmeler

Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Emrah Akpınar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi 36 yaşındaki Emine Akpınar’a sokak ortasında tabancayla ateş açtı ve kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine bölgeye hızla polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı Haberin Etkileri

Emine Akpınar’ın yakınları olay yerine geldiğinde durumu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı ve bazıları sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçirenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Başlatılan Soruşturma

Olayın ardından kaçan Emrah Akpınar’ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.