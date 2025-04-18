Samsun’da Boşanma Davası Cinayetle Sonlandı

SAMSUN’DA KADIN CİNAYETİ: YARDIMCI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ARKADAŞ GÖZALTINDA

Olay, 15 Nisan’da saat 22.30 sıralarında Samsun’un Canik ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı (36) öldüren Emrah Akpınar’a yardım ettiği değerlendirilen E.Y. (30) gözaltına alındı. Emine Akpınar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar’ın silahlı saldırısına uğrayarak, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere düştü. Emrah Akpınar, 6 suç kaydı ile kaçmaya muvaffak oldu. Olay yerinden gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EMRAH AKPINAR’IN GEÇMİŞİ

Emrah Akpınar’ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Akpınar, bir süre önce cezaevinden çıkmıştı.

YEĞENİ TUTUKLANDI, ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANMADI

Cinayetle ilgili soruşturma yürüten polis, olay anında otomobil ile Emrah Akpınar’ı götürdüğü iddia edilen yeğeni Ali Özkan’ı (25) gözaltına aldı. Ali Özkan, emniyet ifadelerinde, “Dayım Akpınar, beni evden alıp olay yerine götürdü. Olay sırasında daha sonra kapıyı çaldık ama kimse açmadı. Boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadım,” şeklinde ifadelerde bulundu. 16 Nisan’da tutuklanan Özkan, olayla bağlı süreçte önemli bir isim olarak değerlendiriliyor.

Polis, Emrah Akpınar’ı bir otomobille Nakliyeciler Sitesi’nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bıraktığı değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y.’yi bu sabah gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.