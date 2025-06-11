Samsun’da Boşanma Sürecinde Bıçaklama Olayı

DAVA HAKKINDA YILDI ÇIKMADI

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde eşini boşanma aşamasında 5 yerinden bıçaklayan bir adamın yargılandığı davada, üçüncü celsede yine karar çıkmadı. Duruşma, 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Birol Ordulu (45), hakkında 6284 sayılı Kanun çerçevesinde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eşinin olmadığı bir zamanda oğlundan aldığı anahtarla eve girdi.

SALDIRI DOSYADA KAYITLI

Kapının arkasında saklanan Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu (38) eve döndüğünde, silahını başına dayayarak tehdit etti ve ardından yaşanan tartışma sonucu kadını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muradiye Ordulu, uzun tedavi sürecinin akabinde taburcu oldu. Birol Ordulu, “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra Adliyesi’nde görülen üçüncü duruşmada bir karar çıkmazken, süreç 16 Haziran’a ertelendi.

MÜVEKKİLİN HUKUKİ SÜRECİ

Muradiye Ordulu’nun avukatı Rabiya Türkmen, “Müvekkilim yıllar boyunca hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldı. 2 Ocak’ta yaşanan olay, sıradan bir şiddet olayı değil; tasarlanarak işlenmiş bir öldürme girişimidir. Sanık, kendisine verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek müvekkilimin yaşadığı eve izinsiz girmiş, onu silahla tehdit ettikten sonra bıçaklamıştır. Bu dosyada bir kadın cinayetinin eşiğinden dönülmüştür. Adaletin, en üst sınırdan işlemesi artık bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

OLAYIN SONRASINDA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Saldırıdan şans eseri kurtulan Muradiye Ordulu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Eğer yakın zamanda cezaevinden çıkarsa, yarım bıraktığı işi tamamlar diye korkuyorum. Cezaevinden bile mektuplarla tehdit ediyor. Korkuyorum, çünkü hala can güvenliğim yok. Adaletin yerini bulmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.