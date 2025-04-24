Samsun’da Boşanma Sürecindeki Çiftin Trajedi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma sürecindeki bir çiftin buluşma noktası olarak akaryakıt istasyonu kafesi seçildi. Cengiz Altınel (40) ile eşi Pınar Altınel (32), burada bir araya geldi ve aralarında tartışma başladı.

TARTIŞMA KANLI BİR OLAYA DÖNÜŞTÜ

Cengiz Altınel, yaşanan tartışmanın ardından yanındaki tabancayla Pınar Altınel’e ateş etti. Sonrasında ise kendini vurarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAYDA YAŞANANLAR

Sağlık ekipleri, ne yazık ki hem Cengiz Altınel’in hem de eşi Pınar Altınel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu ve Cengiz Altınel’in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.