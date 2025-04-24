Haberler

Samsun’da Boşanma Sürecindeki Çiftin Trajedi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma sürecindeki bir çiftin buluşma noktası olarak akaryakıt istasyonu kafesi seçildi. Cengiz Altınel (40) ile eşi Pınar Altınel (32), burada bir araya geldi ve aralarında tartışma başladı.

TARTIŞMA KANLI BİR OLAYA DÖNÜŞTÜ

Cengiz Altınel, yaşanan tartışmanın ardından yanındaki tabancayla Pınar Altınel’e ateş etti. Sonrasında ise kendini vurarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAYDA YAŞANANLAR

Sağlık ekipleri, ne yazık ki hem Cengiz Altınel’in hem de eşi Pınar Altınel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu ve Cengiz Altınel’in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Harvard Yönetimi, Taviz Vermeyeceklerini Belirtti

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, Trump yönetiminin mali tehditlerine karşı dirençli olacaklarını ve bilimsel araştırmaları korumak için hukuki süreçleri devam ettireceklerini belirtti.
Haberler

Stratonikeia’da Masa Tenisi Etkinliği Yapıldı

Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti, Dünya Masa Tenisi Günü kapsamında sporcuları bir araya getirerek tarihi bir atmosferde maçlara ev sahipliği yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.