Samsun’da Bungalov Ev Sorunu Yaşıyorlar

SAMSUN’DA BUNGALOV EV MAĞDURLARI ADLİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Samsun’da, bungalov ev yaptırmak için anlaştıkları firmaya para kaptırdıklarını öne süren 7 kişi, adliye işlemine giderek şikayette bulundu. İnternetten buldukları ilanlar doğrultusunda bungalov ev üretimi yapan bir firma ile anlaşma yapan vatandaşlar, firma yetkililerinin ödemelerini almasına rağmen taahhüt edilen evleri inşa etmediğini ifade etti. Adliyeye başvuran 7 mağdur, dilekçelerini teslim ettikten sonra şikayetlerini gündeme getirmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

Samsun Villa ve Bungalov Ev İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Kesen, mağdurların sayısının 25’e ulaştığını bildirdi ve “Firma, bungalov yapılacak alana kazıkları çakıyor ve ardından bedelin yüzde 60’ını alıyor. Ancak inşaatı tamamlamadan kayboluyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmalı” dedi.