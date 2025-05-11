Samsun’da Buz Pateni Yarışması Sonuçlandı

YARIŞMA SONUÇLARI

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun’da sona erdi. İlkadım Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum’dan toplam 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde performans sergiledi.

GENÇ AMATÖRLERİN REKABETİ

Genç Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Doğukan Yıldırım birincilik elde etti. Yağız Kaan Ertalay ikinci, Fatih Eren Yuvasen ise üçüncü sırada yer aldı. Genç Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde ise Mert Görgülü birinci olurken, Kaan Temel ikinci, İsmail Can Uysal üçüncü geldi. Kadınlar kategorisinde, Genç Amatörler 1. Grup’ta Şevval Keskin birinci, Bensu Vural ikinci ve Defne Nil Türkan üçüncü oldu. Genç Amatörler 2. Grup Kadınlar’da da Elif Yalçınkaya birinci, Ege Ergazi ikinci, Dila Abdık üçüncü sırayı aldı.

YETİŞKİN AMATÖRLERDE BAŞARI

Yetişkin Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Uğur Selahattin Aydın birinci olurken, Fernando Yıldız ikinci, Emre Soykan üçüncü basamağı elde etti. Yetişkin Amatörler 2. Grup Erkekler’de Okan Yıldırım birinciliği kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Yetişkin Amatörler 1. Grup’ta Fatma İrşat Yılmaz birinci, Elif Sıma Özel ikinci ve Sinem Çakar üçüncü oldu. Yetişkin Amatörler 2. Grup Kadınlar’da Naz Arıcı birinci, Esra Bağışgil ikinci, İpek Yaprak Azuklu üçüncü sırayı aldı. Ayrıca, Yetişkin Amatörler 3. Grup Kadınlar’da Semahat Özge Bumin Öztaşkın birinci, Ülker Mısırlı ise ikinci oldu.