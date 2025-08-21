Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

UFUK 2040 ÇALIŞTAYI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayları” çerçevesinde Samsun’da Bölge Paydaşları Çalıştayı yapıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ev sahipliğinde, ajansın Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen bu çalıştaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kooperatifler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi.

İLK OTURUMDA PROJELERİN KATKILARI GÖRÜŞÜLDÜ

Açılışta konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ajansın bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sağlamak amacıyla paydaşların görüşlerinin önemine dikkati çekti. Ayrıca, Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanı Emre Arslanbay, çalıştayın metodolojisi hakkında bilgilendirme yaptı. Üç oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın ilk kısmında, OKA’nın 2009 yılından bu yana yürüttüğü projeler ve bunların bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar değerlendirildi. Katılımcılar, ajansın güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanları tartışarak geçmiş deneyimlerden çıkarımlarda bulundu.

İKİNCİ OTURUMDA YATIRIMLAR ELE ALINDI

İkinci oturumda, ajansın mevcut projeleri ve bölgedeki öncelikli sektörlerdeki yatırımlar masaya yatırıldı. Bununla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında görüşmeler yapıldı. Son oturumda ise Orta Karadeniz’in geleceğine yön verecek stratejik meseleler üzerinde duruldu. Katılımcılar, 2040 vizyonu çerçevesinde fırsatlar ve riskleri değerlendirerek, bölgenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak somut öneriler geliştirdi.

SONUÇ RAPORU HAZIRLANACAK

Çalıştay sonucunda elde edilen görüş ve önerilerin, hazırlanacak sonuç raporunda derleneceği bildirildi. Bu rapor, bölgenin gelecekteki kalkınması için önemli bir yol haritası olma niteliği taşıyacak.