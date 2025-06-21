Samsun’da Canlı Heykel Gösterisi Yapılıyor

ETKİNLİKLER SAMSUN’DA GERÇEKLEŞİYOR

Samsun’da açılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festivalin dördüncü durağı olan Samsun’da, özellikle “Köşe Başı Canlı Tarih Projesi” ile dikkat çeken canlı heykel performansları sahneleniyor. Etkinlikler, Samsun Panorama Müzesi’nin yanı başında oluşturulan alanda yer alıyor.

CANLI HEYKEL PERFORMANSI SANATÇILARDAN YANSIMALAR

Sanatçılar, festival süresince seksek ve misket oynayan çocukları ve yoğurt satan satıcıları canlandırarak geçmişin sıcak anılarını ziyaretçilere sunuyor. Ayrıca, bir sanatçı kahvehane köşesinde tavla oynayan kasketli bir kişiyi canlandırdı ve vatandaşlarla tavla oynayarak etkileşimde bulundu. Performansları izleyen katılımcılar, sanatçılarla birlikte fotoğraflar çekilme fırsatı buldu.

KATILIMCILARDAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Canlı heykel performansı ekip sorumlusu Hakime Bal, yaptığı açıklamada, “Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun’da bulunuyoruz” dedi. Proje ile geçmişin canlı anılarını halkla buluşturmaya çalıştıklarını belirten Bal, “Sokaklarımızın o eski canlı günlerini yeniden halkla buluşturmak istedik. Bu şekilde kalıcı anılar biriktirsin istedik. Ekip olarak ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyoruz. Kültür Yolu Festivali çerçevesinde birçok şehirde halkımızla buluşuyoruz. İlgiden çok memnunuz, çok keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.