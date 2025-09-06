Samsun’da Çanta, Polisi Harekete Geçirdi

OLAYIN BAŞLANGICI

Samsun’da bir banka bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Çantanın sahibi olduğunu öne süren kadın, kimlik vermek istemeyince polis ekipleriyle tartıştı. GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. Olay, İlkadım ilçesi, Saathane Meydanı’nda gerçekleşti. Vatandaşlar, şüpheli hareketler sergileyen bir kadının çantasını bankta bıraktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS BÖLGEYE GİTTİ

İhbar üzerine hızla bölgeye yönlendirilen sivil polis ekibi, çantayı kontrol etmekteyken çantanın sahibi olduğunu iddia eden kadın olay yerine geldi. Dikkat çeken şüpheli tavırlarıyla kadın, polislerin kimlik talebini reddetti. Abdest almak için çantasını yanında taşımak istemediğini savunan kadın, daha önce birden fazla kez polislerin kimlik sorduğunu, bu nedenle kimlik ibraz etmeyeceğini ifade etti.

KONTROL VE SERBEST BIRAKMA

Polis ekipleri, çantanın kamuya açık bir alanda bırakılmasının vatandaşların tedirgin olmasına neden olduğunu belirterek, kimlik kontrolü yapılması gerektiğini açıkladı. İsminin F.Y. olduğu öğrenilen kadın, ekip otosuna götürüldü ve TC kimlik numarası üzerinden sorgulandı. GBT yapılan kadına, çantasını kamuya açık alanlarda bırakmaması yönünde uyarıda bulunuldu. Kadın, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.