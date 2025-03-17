Samsun’da Çay Ocakları Ramazan Geleneği

ÇAY OCAKLARI ORUÇLU MÜŞTERİLER İÇİN AÇIK

Samsun’un çay ocakları, Ramazan ayına özel olarak oruçlu müşterilerine hizmet vermek amacıyla dükkanlarını açık tutuyor ancak çay satışı yapmıyor. Oruç tutanlar için dinlenme mekanı haline gelen bu çay ocakları, özellikle İlkadım ilçesi ve tarihi Saathane Meydanı çevresinde yoğunlaşıyor.

RAMAZAN GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Ramazan ayında, bazı çay ocakları geleneksel uygulamalarını sürdürerek iftardan önce çay satışını gerçekleştirmiyor. Oruçlu vatandaşlar, bu mekanlarda gazete okuyarak, televizyon izleyerek veya namaz vakitlerini bekleyerek zaman geçiriyor. Bazı esnaflar, Ramazan ayına saygı duyarak, iftardan önce ocaklarını da yakmama kararı alıyor. İlkadım ilçesindeki çay ocaklarının bu tutumu, oruçlu bireyler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

HİZMETTEN MEMNUNİYET

Büyük Cami cemaatinin de sıkça kullandığı çay ocakları, vatandaşların zaman geçirebileceği bir ortam sağlıyor. Bir vatandaş, “Hava durumu oldukça değişken. Ramazan’da birçok çay ocağı dükkanını içecek satmak için değil, bizlerin zaman geçirmesi için açıyor. Evlerde sıkılmak yerine burada namaz kılıp, arkadaşlarla sohbet etmek hoşumuza gidiyor. Bazı çay ocakları ticari faaliyetlerine devam etse de, bizim için bu geleneği sürdüren esnafın varlığı önemli” şeklinde konuştu. Yıllar önce arasta içerisindeki neredeyse tüm çay ocaklarının bu geleneği sürdürdüğü, ancak günümüzde satış yapan esnaf sayısının arttığı ifade ediliyor.