Samsun’da Çiçekçiler Gece Mesai Yaptı

ÇİÇEK SELLERİ ANNELER GÜNÜ İÇİN MESAI YAPIYOR

Samsun’da çiçekçiler, ‘Anneler Günü’ vesilesiyle geceden itibaren yoğun bir mesai yapıyor. İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi 56’lar mevkisinde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Bankoğlu, bu özel gün dolayısıyla 24 saat boyunca çalıştıklarını ifade ediyor ve bu yılın çiçek satışlarının beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.

ÇİÇEK FİYATLARI HER BÜTÇEYE UYGUN

Serkan Bankoğlu, çiçek fiyatlarının geniş bir aralıkta olduğunu vurguluyor. “Gülün tanesini 100 lira olarak satışa sunduk. Normal günde de gül yine aynı fiyattı,” diyor. Ayrıca, kesme çiçekler, saksı çiçekleri ve yapay çiçeklerin fiyatlarının ise 250 lira ile 1500 lira arasında değiştiğini ekliyor. Bankoğlu, “Anneler her şeyin en güzeline layık” diyerek çiçeklerin kalitesine dikkat çekiyor.