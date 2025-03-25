Samsun’da Çiftçilere Bilgilendirme Eğitimleri Verildi

EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çiftçi ailelere yönelik gıda muhafazası, hijyen ve etiket okuryazarlığı konularında eğitim verdi. 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen bu kapsamlı eğitim programı, kooperatif üyeleri, çiftçiler ve üreticiler için gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte katılan çiftçilere, söz konusu konularda bilgilendirme yapıldı ve eğitimi tamamlayanlara sertifikalar verildi.

AİLE YILI FAALİYETLERİ

Müdürlük, “Aile Yılı” projeleri çerçevesinde kırsal alanda hayvancılık ve tarımla ilgilenen ailelere teknik bilgi ile beceri kazandırmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda tarımsal dijital okuryazarlığı destekleyecek kurs programları ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, çiftçi ailelerine yatırım destekleri sunarak kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Aile Çiftçiler Yarışıyor” gibi etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca aile temelli organizasyonlar, geziler ve kurslar gerçekleştirilecek. Ayni ve nakdi yardımlarla çiftçi ailelerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede tarımsal sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor.

ÇEVRE DOSTU TARIM UYGULAMALARI

Buna ek olarak, bireysel su verimliliği ile iklim dostu tarım teknikleri konusunda çiftçiler bilgilendirilecek. Böylece çevreye duyarlı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ön planda tutulacak. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Ailemiz Geleceğimizdir” ilkesiyle 2025 yılı boyunca ailelerin tarımda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalarına devam edeceğini de duyurdu.