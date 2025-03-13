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Samsun’da Cinayet Suçlusunu Polis Yakaladı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA BİLGİLER

Samsun’da, “adam öldürme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. İlkadım ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, “kasten adam öldürme” suçuyla 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip A.Ş. gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN SONRASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, kamu güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

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