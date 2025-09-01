Samsun’da Denizde Boğulan Memur, Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da, serinlemek amacıyla denize giren 27 yaşındaki infaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesinin Çatalçam mevkisinde gerçekleşti.

KAYIP ŞAHIS İÇİN SEFERBERLİK

Edinilen bilgilere göre, Kavak Cezaevi’nde çalışan infaz koruma memuru Recep Yağcı, serinlemek üzere girdiği Karadeniz’de dalgaların arasında kayboldu. Kayıp olan Yağcı’nın bulunması için çok sayıda ekip seferber oldu. Dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar, denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda, Recep Yağcı sahile vurmuş halde baygın olarak bulundu.

NEDENİ BELİRSİZ HASTANE MÜDAHALESİ

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yağcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.