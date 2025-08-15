Samsun’da Denizde Boğulma Olayı Gerçekleşti

TEHLİKELİ ANAHTAR ANLAR

Samsun’da deniz keyfi yapmak isteyen 44 yaşındaki bir baba ile kızı, ciddi bir tehlike ile karşılaştı. Olay, Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi Karavanpark sahilinde meydana geldi. Yılmaz Kurt (44), kızı Melike Kurt (6) ve Gülden Zehra Araz (8), denizde serinlemek amacıyla suya girdiği sırada akıntıya kapıldı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildiririlmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, cankurtaranlar ve sağlık görevlileri olay bölgesine yönlendirildi. Denizden kurtarılan iki çocuk sağlık ekiplerine teslim edilirken, suda kaybolan Yılmaz Kurt’un bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Kurt, yapılan operasyonlar sonucunda karaya çıkarıldı ve 2’si çocuk συνολικά 3 kişi, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı.

YAŞAM MÜCADLESİ KAZANDIRDI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Kurt, gerekli tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kurt’un cenazesi, gerekli prosedür için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Bu trajik olay, deniz keyfi yaparken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.