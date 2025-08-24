Samsun’da Denizde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’da deniz serinliği için girdikten sonra boğulma tehlikesi yaşayan bir öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Amasya’nın Suluova ilçesinden ailesiyle birlikte Samsun’a geldi. Çimen, Atakum’daki Karavan Parkı sahilinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak baygın halde cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Acil durum ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Amasya Valiliği, Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Çimen için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Öğretmenin yarın defnedileceği öğrenildi.